В Батайске сильным ветром снесло крышу на стадионе



Фото: vk.com/my_bataysk

На стадионе в Батайске сильным ветром снесло часть крыши. Инцидент произошёл 18 сентября.



В результате урагана листы металлической кровли сорвало на «Локомотиве», расположенном на улице Энгельса. О происшествии рассказали местные жители, которые приехали на стадион, чтобы потренироваться.



По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Спортивный объект временно не работает.



Добавим, что стадион принадлежит спортивной школе № 2 Батайска. Здесь проходят матчи чемпионата Ростовской области по футболу.



Напомним, в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, непогода сохранится на Дону до конца дня 19 сентября. В регионе ожидаются сильные дожди с грозами и шквалистый ветер.