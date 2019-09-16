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В Батайске сильным ветром снесло крышу на стадионе

В Батайске сильным ветром снесло крышу на стадионе
Фото: vk.com/my_bataysk
На стадионе в Батайске сильным ветром снесло часть крыши. Инцидент произошёл 18 сентября.

В результате урагана листы металлической кровли сорвало на «Локомотиве», расположенном на улице Энгельса. О происшествии рассказали местные жители, которые приехали на стадион, чтобы потренироваться.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Спортивный объект временно не работает.

Добавим, что стадион принадлежит спортивной школе № 2 Батайска. Здесь проходят матчи чемпионата Ростовской области по футболу.

Напомним, в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, непогода сохранится на Дону до конца дня 19 сентября. В регионе ожидаются сильные дожди с грозами и шквалистый ветер.

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