В Ростове парень едва не упал с пятого этажа
В Ростове-на-Дону молодой человек едва не упал с балкона квартиры на пятом этаже. Инцидент случился на улице Таганрогской вечером 12 сентября.
Очевидцы заметили парня, который перелез через балкон, и вызвали на место ЧП спасателей.
Ростовчанин с трудом держался за карниз. Одно неверное движение – и он мог сорваться вниз.
Сотрудникам МЧС удалось поговорить с парнем. Они убедили молодого человека забраться обратно в квартиру. Горожанин выполнил все инструкции спасателей. Медицинская помощь ему не потребовалась.
Фото: Ростов-Главный.