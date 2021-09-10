В Ростове парень едва не упал с пятого этажа

Фото: Ростов-Главный.

В Ростове-на-Дону молодой человек едва не упал с балкона квартиры на пятом этаже. Инцидент случился на улице Таганрогской вечером 12 сентября.Очевидцы заметили парня, который перелез через балкон, и вызвали на место ЧП спасателей.Ростовчанин с трудом держался за карниз. Одно неверное движение – и он мог сорваться вниз.Сотрудникам МЧС удалось поговорить с парнем. Они убедили молодого человека забраться обратно в квартиру. Горожанин выполнил все инструкции спасателей. Медицинская помощь ему не потребовалась.