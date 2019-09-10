В Шахтах спасатели сняли парня с козырька балкона на пятом этаже



В Шахтах Ростовской области с козырька балкона на пятом этаже сняли молодого человека. Как оказалось, 28-летний парень провёл там целую ночь. Случай произошёл утром 12 сентября на улице Татаркина.



Примерно в 8 часов жители дома №23 заметили, что на навесе пятого этажа спит их сосед. Они тут же вызвали сотрудников спасательного подразделения. По информации DonDay Шахты, молодой человек ночью забрался на крышу дома, затем — на козырёк балкона. Самостоятельно слезть ему не удалось, поэтому парень остался там спать. Спасатели сняли его с помощью пожарной лестницы.



Медицинская помощь ему не понадобилась. Пока неизвестно, для чего шахтинец полез на крышу.