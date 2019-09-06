В Волгодонске парень едва не упал с 17-го этажа многоквартирного дома



В Волгодонске Ростовской области парень едва не упал с 17-го этажа многоквартирного дома. Происшествие случилось 7 сентября около 14 часов на Курчатова, 12.



Очевидцы инцидента рассказали, что молодой человек находился на последнем - 17-м - этаже здания. При этом он стоял на самом краю – на перилах балкона. К счастью, парня сразу заметили. На место прибыли спасатели и полицейские.



Известно, что молодого человека спасли. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.