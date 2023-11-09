В Ростове будут судить начальника стройки за смерть рабочего

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В Ростове-на-Дону начальника стройки будут судить за смерть рабочего. Александра Кратова обвиняют по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».ЧП случилось 26 февраля этого года. В ходе строительных работ каменщик при кладке стен упал с высоты 12-го этажа. От полученных травм он позже скончался в больнице.Правоохранители начали устанавливать причину случившегося. В результате выяснилось, что каменщик не имел квалификации и спецподготовки для работ на высоте. Также рабочий находился на стройке без спецэкипировки.За нарушение правил безопасности при ведении строительных работ возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя Александра Кратова. Он трудоустроил человека без соответствующей квалификации и подготовки для работы на высоте.В случае, если вина будет доказана, Кратову грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, в течение трех лет ему нельзя будет занимать определенные должности.