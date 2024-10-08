В Ростове со стройки ЖК на припаркованную иномарку рухнул огромный кусок газоблока

Фото: дондей

В Ростове со стройки жилого комплекса на припаркованную иномарку рухнул огромный кусок газоблока. Инцидент произошёл 8 октября на пересечении улиц Шаумяна и Халтуринского.Владелец «КИА» оставил свой автомобиль возле строящегося жилого комплекса и ненадолго отлучился. Когда он вернулся, то был шокирован тем, что увидел: на его машине лежала огромная бетонная глыба. Вероятно, во время строительных работ кусок фасада упал и приземлился прямо на автомобиль.Глыба льда разбила лобовое стекло и повредила капот южнокорейского автомобиля. Кроме того, блок разлетелся на куски, которые упали на проезжую часть. К счастью, в момент падения ни в машине, ни рядом с ней никого не было.Ремонт дорогой иномарки будет стоить немалых денег. Как сообщил владелец автомобиля, он уже обсудил все детали со строительной компанией.Опасную зону обозначили сигнальной лентой.