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В Ростове неизвестный расстрелял окна школы в микрорайоне Суворовском

В Ростове неизвестный расстрелял окна школы в микрорайоне Суворовском
Днем 9 апреля в Ростове расстреляли окна школы № 75 в микрорайоне Суворовском. Происшествие случилось около 14:30 – во время уроков.

По предварительным данным, неизвестный открыл огонь из пневматического оружия. В результате было повреждено стекло. На вызов приехали полицейские. Они опросили педагогов.

- Пострадавших нет. Устанавливается личность причастного к совершению указанных действий, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: Онлайн.Карты
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