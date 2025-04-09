В Ростове неизвестный расстрелял окна школы в микрорайоне Суворовском

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Днем 9 апреля в Ростове расстреляли окна школы № 75 в микрорайоне Суворовском. Происшествие случилось около 14:30 – во время уроков.По предварительным данным, неизвестный открыл огонь из пневматического оружия. В результате было повреждено стекло. На вызов приехали полицейские. Они опросили педагогов.- Пострадавших нет. Устанавливается личность причастного к совершению указанных действий, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.