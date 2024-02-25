В Батайске неизвестный расстрелял кота из пневматического оружия

Фото: социальные сети

В Батайске 24 февраля неизвестный расстрелял кота из пневматического оружия. Об этом в соцсетях рассказала хозяйка четвероногого.Питомец самостоятельно прогуливался по улице Пролетарской. В какой-то момент живодер открыл по нему огонь. Одна из пуль попала в мордочку животному, и он убежал домой.Хозяева, увидев над глазом кровоточащую рану, отвезли кота в ветеринарную клинику. Специалисты извлекли из его головы пулю. Теперь четвероногий может частично лишиться зрения, если лечение не подействует.Отметим, что от рук неизвестного могли пострадать и другие животные. Например, в январе кто-то расстрелял из пневморужья домашнюю кошку в переулке Ростовском. Сохранить ей жизнь не удалось.