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В Батайске неизвестный расстрелял кота из пневматического оружия

В Батайске неизвестный расстрелял кота из пневматического оружия
В Батайске 24 февраля неизвестный расстрелял кота из пневматического оружия. Об этом в соцсетях рассказала хозяйка четвероногого.

Питомец самостоятельно прогуливался по улице Пролетарской. В какой-то момент живодер открыл по нему огонь. Одна из пуль попала в мордочку животному, и он убежал домой.

Хозяева, увидев над глазом кровоточащую рану, отвезли кота в ветеринарную клинику. Специалисты извлекли из его головы пулю. Теперь четвероногий может частично лишиться зрения, если лечение не подействует.

Отметим, что от рук неизвестного могли пострадать и другие животные. Например, в январе кто-то расстрелял из пневморужья домашнюю кошку в переулке Ростовском. Сохранить ей жизнь не удалось.
Фото: социальные сети
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