В микрорайоне Суворовском неизвестный разгромил иномарку бетонной полусферой

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В Ростове-на-Дону, в микрорайоне Суворовском, неизвестный повредил автомобиль «Хавал», использовав для этого тяжелый бетонный шар. Кадры инцидента были опубликованы местными жителями в социальных сетях 26 марта.Как утверждают свидетели, инцидент произошел рядом с торговым комплексом "Суворовский". Неадекват бросил массивную бетонную конструкцию в переднее стекло автомобиля «Хавал». Удар привел к полному разрушению лобового стекла. Местные жители задаются вопросом о причине таких агрессивных действий и о том, как вандалу удалось поднять и бросить бетонную полусферу, вес которой превышает 40 килограмм.Мотивы злоумышленника и его личность на данный момент остаются неизвестными.