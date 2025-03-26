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В микрорайоне Суворовском неизвестный разгромил иномарку бетонной полусферой

В микрорайоне Суворовском неизвестный разгромил иномарку бетонной полусферой
В Ростове-на-Дону, в микрорайоне Суворовском, неизвестный повредил автомобиль «Хавал», использовав для этого тяжелый бетонный шар. Кадры инцидента были опубликованы местными жителями в социальных сетях 26 марта.

Как утверждают свидетели, инцидент произошел рядом с торговым комплексом "Суворовский". Неадекват бросил массивную бетонную конструкцию в переднее стекло автомобиля «Хавал». Удар привел к полному разрушению лобового стекла. Местные жители задаются вопросом о причине таких агрессивных действий и о том, как вандалу удалось поднять и бросить бетонную полусферу, вес которой превышает 40 килограмм.

Мотивы злоумышленника и его личность на данный момент остаются неизвестными.
Фото: соцсети
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