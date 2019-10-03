Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове нашли труп мужчины в частном доме

В Ростове нашли труп мужчины в частном доме
Труп мужчины обнаружили в одном из домов Ростова-на-Дону. Происшествие случилось в Первомайском районе.

Утром 8 октября на телефон диспетчерской службы позвонили взволнованные люди и сообщили, что их родственник уже несколько дней не выходит на связь. Родные приезжали к нему домой, но он не открыл дверь. На место прибыли спасатели и взломали дверь. Об этом сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Ростовской области.

Увы, оказалось, что хозяин частного дома мёртв. Его тело передали в морг. Точные причины смерти мужчины устанавливаются.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.