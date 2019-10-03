В Ростове нашли труп мужчины в частном доме



Труп мужчины обнаружили в одном из домов Ростова-на-Дону. Происшествие случилось в Первомайском районе.



Утром 8 октября на телефон диспетчерской службы позвонили взволнованные люди и сообщили, что их родственник уже несколько дней не выходит на связь. Родные приезжали к нему домой, но он не открыл дверь. На место прибыли спасатели и взломали дверь. Об этом сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Ростовской области.



Увы, оказалось, что хозяин частного дома мёртв. Его тело передали в морг. Точные причины смерти мужчины устанавливаются.