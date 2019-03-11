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В одном из подъездов в Ростове нашли труп мужчины

В одном из подъездов в Ростове нашли труп мужчины
В Ростове жители одного из домов нашли в подъезде труп мужчины. Инцидент случился 11 марта на улице Ленина, 48.

Как сообщают очевидцы, увидев тело, они вызвали полицию. К моменту прибытия правоохранителей мужчина был мёртв. После осмотра выяснилось, что на трупе нет следов насильственной смерти. По предварительным данным, человек был бездомным. На вид ему - 40-50 лет. Сейчас его тело отправили в морг для проведения экспертизы.

- По факту произошедшего проводится проверка, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Причину смерти устанавливают специалисты.

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