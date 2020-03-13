Обгоревший труп мужчины нашли в частном доме в Ростовской области
Фото для иллюстрации: www.rabochy-put.ru
В частном доме в Ростовской области обнаружили обгоревший труп мужчины. Происшествие случилось в Октябрьском районе.
Тело 63-летнего местного жителя нашли в слободе Красюковской после тушения пожара, сообщает DonDay.ru. Спасатели вызвали на место полицию. В доме работала следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Предположительно, мужчина скончался от ожогов. Однако точную причину смерти установит экспертиза.
По факту обнаружения мёртвого дончанина начата проверка.