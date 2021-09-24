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В Ростове нашли повешенной 79-летнюю женщину

В Ростове нашли повешенной 79-летнюю женщину
В Ростове пожилую женщину нашли повешенной в собственной квартире. Трагедия случилась вечером 27 сентября в двухэтажном доме № 58 на улице Максима Горького.

Как сообщил DonDay.ru, Наталью З. обнаружили соседи. Она еще была жива. Очевидцы перерезали веревку и высвободили шею женщины, вызвав при этом «скорую». Однако медики не успели спасти пенсионерку - Наталья скончалась до их приезда.

По словам жильцов дома, бабушка жаловалась на психологическую усталость, но на учете у психиатра не состояла.
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