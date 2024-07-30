В Ростове на Таганрогской потушили пожар на складе пластика

Фото: МЧС

В Ростове, на улице Таганрогской, 114, удалось ликвидировать пожар на складе, где хранился пластик. Там находятся склады нескольких компаний. Огонь вспыхнул 30 июля около 11:30.На улице Таганрогской произошёл пожар и образовалась пробка. Густой дым был виден из разных районов города. На место происшествия прибыли 45 специалистов, которые работали на 15 единицах техники. Огонь удалось локализовать на площади 500 квадратных метров.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, пожар был потушен примерно через три часа.