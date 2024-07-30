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Появились кадры пожара на складе поликарбоната в Ростове

Появились кадры пожара на складе поликарбоната в Ростове
Появились кадры пожара на складе поликарбоната в Ростове. Возгорание произошло 30 июля на Таганрогсой, 114, около 11:30. На этой территории расположены склады нескольких компаний.

На кадрах видно, как сотрудники склада пытаются спасти товар. К месту происшествия прибыли несколько пожарных машин. Несмотря на их усилия, огонь продолжает распространяться.

В разных районах города виден густой чёрный дым. Из-за пожара на Таганрогской улице образовалась пробка.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, что огонь охватил 500 квадратных метров. На месте ЧП работает 45 специалистов на 15 единицах техники.

Фото: соцсети
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