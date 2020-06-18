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На складе под Ростовом произошёл пожар

На складе под Ростовом произошёл пожар
В Мясниковском районе Ростовской области произошёл пожар на складе. Возгорание случилось в хуторе Ленинаван на улице Хатламаджияна.

Сообщение о происшествии поступило в пожарную службу 19 июня в 11:09. Когда спасатели прибыли на место, огонь успел распространиться на площадь 56 квадратных метров.

К 11:50 спасателям удалось ликвидировать пожар.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

К тушению возгорания привлекали 15 спасателей и четыре единицы техники. Причину возгорания устанавливают.

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