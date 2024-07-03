В Ростовской области произошел крупный пожар на складе по переработке вторсырья

Фото: Ростов ру

В городе Батайске Ростовской области произошел крупный пожар на складе по переработке вторсырья. ЧП случилось вечером 3 июля на улице Революционной.Местные жители рассказали, что пожар начался около 18:30. Столб чёрного дыма был виден из разных районов города. Очевидцы сразу же вызвали пожарных.Спасателям удалось локализовать возгорание примерно через два часа. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пострадавших нет.