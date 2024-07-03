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В Ростовской области произошел крупный пожар на складе по переработке вторсырья

В Ростовской области произошел крупный пожар на складе по переработке вторсырья
В городе Батайске Ростовской области произошел крупный пожар на складе по переработке вторсырья. ЧП случилось вечером 3 июля на улице Революционной.

Местные жители рассказали, что пожар начался около 18:30. Столб чёрного дыма был виден из разных районов города. Очевидцы сразу же вызвали пожарных.

Спасателям удалось локализовать возгорание примерно через два часа. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пострадавших нет.
Фото: Ростов ру
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