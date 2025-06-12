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В Ростове на Пушкинской пострадал мотоциклист

В Ростове на Пушкинской пострадал мотоциклист
В Ростове на Пушкинской улице произошло ДТП с участием мотоциклиста. Легковушка на большой скорости врезалась в двухколёсный транспорт, который отбросило на другой автомобиль.

Авария случилась поздно вечером 11 июня. На улице Пушкинской, около дома № 57, водитель «Хавала» проехал на красный свет. Он не успел затормозить и сбил 42-летнего мотоциклиста. От удара мотоциклист и его транспортное средство врезались в «Мазду».

В результате ДТП мотоциклист получил травмы. Также его привлекли к ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.
Фото: соцсцети
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