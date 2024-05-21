В центре Ростова в массовом ДТП пострадал мотоциклист

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В Ростове-на-Дону в массовом ДТП пострадал мотоциклист. Авария случилась 21 мая на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Кировского.По предварительным данным, водитель мотоцикла «Сузуки» выехал на перекресток на «красный». Там транспорт столкнулся с «Хавал», От сильного удара мотоцикл отбросило на «встречку». После этого двухколесный транспорт протаранил «Киа Сид», который остановился на «красный» свет. Водитель упал с мотоцикла прямо на автомобиль «Пежо».В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал водитель мотоцикла. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Обстоятельства случившегося выясняют.