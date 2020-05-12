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В Новочеркасске мотоциклист на большой скорости врезался в ВАЗ

В Новочеркасске мотоциклист на большой скорости врезался в ВАЗ
Фото для иллюстрации: yar.kp.ru
Мотоциклист попал в ДТП, проскочив на красный свет в Новочеркасске. Авария произошла на пересечении проспекта Баклановского и улицы Пушкинской 13 мая.

По предварительным данным, 29-летний водитель мотоцикла двигался по проспекту Баклановскому. На перекрёсток он въехал на запрещающий сигнал светофора. В результате на большой скорости мотоцикл влетел в двигавшийся по Пушкинской «ВАЗ-2115», сообщает DonDay-novocherkassk.

От удара мотоциклист вылетел из сиденья и, сделав небольшое сальто, приземлился на землю. Молодой человек был в шлеме, поэтому травм, угрожающих жизни, не получил. Через пару часов он самостоятельно обратился в больницу. У него диагностировали многочисленные ссадины и перелом ноги.

Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение.

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