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В Ростовской области в ДТП с легковушкой пострадал 28-летний мотоциклист

В Ростовской области в ДТП с легковушкой пострадал 28-летний мотоциклист
В Батайске Ростовской области 28-летний мотоциклист получил травмы в аварии с легковушкой. Об этом 29 июля сообщили в УГИБДД по региону.

Авария случилась 29 июля на улице Энгельса. Около 11:00 в районе дома № 216 автомобиль «Киа Рио» под управлением 31-летнего водителя поворачивал налево. В этот момент там же ехал 28-летний мотоциклист за рулем Kawasaki. Водитель легкового автомобиля не заметил двухколесный транспорт и сбил парня.

Как сообщают в ведомстве, мотоциклиста доставили в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
фото: УГИБДД по Ростовской области
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