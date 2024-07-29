В Ростовской области в ДТП с легковушкой пострадал 28-летний мотоциклист

фото: УГИБДД по Ростовской области

В Батайске Ростовской области 28-летний мотоциклист получил травмы в аварии с легковушкой. Об этом 29 июля сообщили в УГИБДД по региону.Авария случилась 29 июля на улице Энгельса. Около 11:00 в районе дома № 216 автомобиль «Киа Рио» под управлением 31-летнего водителя поворачивал налево. В этот момент там же ехал 28-летний мотоциклист за рулем Kawasaki. Водитель легкового автомобиля не заметил двухколесный транспорт и сбил парня.Как сообщают в ведомстве, мотоциклиста доставили в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.