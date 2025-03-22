В Ростове на пострадавши от взрыва БПЛА свалилась бетонная стена

Фото: Дондей

В Ростове стали известны подробности взрыва на Горсоветской. Об этом сообщает Donday.В результате взрыва на улице Горсоветской в доме №49/1, пострадали жители. Мужчина и женщина, находились в квартире на кухне. Они решили поужинать. В этот момент в их квартиру на 17-м этаже попал беспилотник, начинённый взрывчаткой. В результате взрыва их накрыло бетонной стеной.В результате происшествия 36-летний мужчина и 33-летняя женщина получили ранения. Их состояние оценивается как средней тяжести. На месте происшествия введён режим чрезвычайной ситуации. Пространство огорожено сигнальной лентой. Спасатели предупреждают, что находиться под окнами квартиры, в которую попал беспилотник, опасно из-за сильных порывов ветра, которые могут вызвать падение кирпичей и аварийных конструкций.Однако это не останавливает жителей Ростова. Они приезжают, чтобы посмотреть на последствия происшествия. Экстренные службы уже приступили к ликвидации разрушений.