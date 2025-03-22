В доме на Горсоветской, где взорвался БПЛА, введут режим ЧС

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В Ростове-на-Дону на Горсоветской улице будет объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.Утром 21 марта состоится заседание комиссии, на котором будет принято решение о введении режима ЧС на территории дома. Также будут составлены списки пострадавших для оценки ущерба и его возмещения.Вечером 21 марта в Пролетарском районе в многоэтажный дом № 49 врезался дрон. Главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что пострадали два человека. Они были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.На месте происшествия уже более часа работают сотрудники экстренных служб. Некоторые жители вернулись в свои квартиры, другие собрали вещи и отправились к родственникам и друзьям.