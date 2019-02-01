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В массовом ДТП в центре Ростова пострадали два человека

В массовом ДТП в центре Ростова пострадали два человека
В результате массовой аварии в центре Ростова пострадали два человека. ДТП случилось 5 февраля около 9 часов на улице Красноармейской.

По предварительным данным, в районе дома № 186 водитель «Киа Рио» столкнулся с «Шевроле Авео». От удара «Киа» отбросило на встречную полосу, где она врезалась в «Хендай Солярис» и «Фольксвагеном Поло». Водитель «Киа», не дождавшись сотрудников ДПС, уехал с места происшествия.
- В ДТП пострадали 38-летний водитель «Фольксвагена» и 48-летняя пассажирка «Шевроле», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Пострадавших доставили в больницу.

По факту аварии начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Личность водителя иномарки, уехавшей с места ДТП, установлена.

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