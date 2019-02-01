В массовом ДТП в центре Ростова пострадали два человека



В результате массовой аварии в центре Ростова пострадали два человека. ДТП случилось 5 февраля около 9 часов на улице Красноармейской.



По предварительным данным, в районе дома № 186 водитель «Киа Рио» столкнулся с «Шевроле Авео». От удара «Киа» отбросило на встречную полосу, где она врезалась в «Хендай Солярис» и «Фольксвагеном Поло». Водитель «Киа», не дождавшись сотрудников ДПС, уехал с места происшествия.

- В ДТП пострадали 38-летний водитель «Фольксвагена» и 48-летняя пассажирка «Шевроле», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Пострадавших доставили в больницу.



По факту аварии начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Личность водителя иномарки, уехавшей с места ДТП, установлена.