В массовом ДТП в Ростовской области трое пострадали, один погиб



На трассе в Ростовской области один погиб, трое пострадали в результате аварии. Инцидент произошёл на автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский около 4 часов 24 июня.



По предварительным данным, 26-летний парень за рулём «Рено Логана», двигаясь по трассе, потерял управление. Он выскочил на встречную полосу и столкнулся с «Опелем Омега» под управлением 37-летнего водителя.



От удара «Логан» отбросило в сторону, и автомобиль врезался в «Рено Сандеро». Владельцем последнего является 25-летний молодой человек. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Рено Логана» скончался на месте от полученных травм.



- Пострадали два пассажира «Рено» и водитель «Опеля», - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



По факту ДТП проводится проверка.