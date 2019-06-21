Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В массовом ДТП в Ростовской области трое пострадали, один погиб

В массовом ДТП в Ростовской области трое пострадали, один погиб
На трассе в Ростовской области один погиб, трое пострадали в результате аварии. Инцидент произошёл на автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский около 4 часов 24 июня.

По предварительным данным, 26-летний парень за рулём «Рено Логана», двигаясь по трассе, потерял управление. Он выскочил на встречную полосу и столкнулся с «Опелем Омега» под управлением 37-летнего водителя.

От удара «Логан» отбросило в сторону, и автомобиль врезался в «Рено Сандеро». Владельцем последнего является 25-летний молодой человек. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Рено Логана» скончался на месте от полученных травм.

- Пострадали два пассажира «Рено» и водитель «Опеля», - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По факту ДТП проводится проверка.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.