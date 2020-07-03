Таксист и пассажир пострадали в ДТП в Таганроге

Два человека пострадали в ДТП с участием такси в Таганроге. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Чехова 4 июля.По предварительным данным, 71-летний водитель такси за рулем «Рено Логана» на перекрестке не предоставил преимущество «Мазде» под управлением 32-летнего мужчины. От силы удара «Рено Логан» отбросило на металлическое ограждение, а после - на дорожный знак.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в аварии пострадали водитель и 29-летний пассажир такси. С травмами они были доставлены в больницу.- По факту аварии проводится проверка, - сообщили в ведомстве.