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Таксист и пассажир пострадали в ДТП в Таганроге

Таксист и пассажир пострадали в ДТП в Таганроге
Два человека пострадали в ДТП с участием такси в Таганроге. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Чехова 4 июля.

По предварительным данным, 71-летний водитель такси за рулем «Рено Логана» на перекрестке не предоставил преимущество «Мазде» под управлением 32-летнего мужчины. От силы удара «Рено Логан» отбросило на металлическое ограждение, а после - на дорожный знак.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в аварии пострадали водитель и 29-летний пассажир такси. С травмами они были доставлены в больницу.

- По факту аварии проводится проверка, - сообщили в ведомстве.

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