В Ростове на левом берегу спасли тонущего ребенка, двое пропали без вести

- В медицинской помощи он не нуждался, - сообщили в донском МЧС. - Поиски двоих детей продолжаются.

Фото: Нейросеть

На Дону спасли тонущего подростка, а двух других детей продолжают искать.В реке Ростова спасли тонущего подростка, а двух других детей продолжают искать. Инцидент произошел на левом берегу Дона 28 июля.Компания ребят отдыхала на пляже. Возможно, во время купания они заплыли далеко от берега. Вскоре их стало тянуть на дно.Отдыхающие заметили тонущих и поспешили на помощь. Очевидцам удалось вытащить из воды 10-летнего подростка.