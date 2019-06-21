В Ростове спасли тонущего 34-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону спасли тонущего 34-летнего мужчину. Инцидент произошел 23 июня около 14 часов в реке Дон.
Во время патрулирования в акватории Дона спасатели заметили мужчину. Он находился возле Ворошиловского моста. Присмотревшись, сотрудники поняли, что пловец тонет. Они добрались до человека и погрузили его на судно.
Спасенным оказался 34-летний мужчина, приехавший в донскую столицу из Украины. По его словам, он устал и не мог дальше плыть. В это время его начало уносить течением.
– Пострадавшему помогли выйти на берег. Спасатели напомнили ему правила безопасного купания, – рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе на внутренних водах.
Фото: https://gorod342.ru