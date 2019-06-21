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В Ростове спасли тонущего 34-летнего мужчину

В Ростове спасли тонущего 34-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону спасли тонущего 34-летнего мужчину. Инцидент произошел 23 июня около 14 часов в реке Дон.

Во время патрулирования в акватории Дона спасатели заметили мужчину. Он находился возле Ворошиловского моста. Присмотревшись, сотрудники поняли, что пловец тонет. Они добрались до человека и погрузили его на судно.

Спасенным оказался 34-летний мужчина, приехавший в донскую столицу из Украины. По его словам, он устал и не мог дальше плыть. В это время его начало уносить течением.

– Пострадавшему помогли выйти на берег. Спасатели напомнили ему правила безопасного купания, – рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе на внутренних водах.

Фото: https://gorod342.ru

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