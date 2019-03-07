В Ростовской области спасли тонущего рыбака



В Азовском районе Ростовской области спасли тонущего рыбака. Происшествие случилось в реке Дон 9 марта около 14 часов. Об инциденте сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС в Ростовской области.



По предварительным данным, 34-летний мужчина рыбачил на резиновой лодке в 200 метрах от берега. В какой-то момент плавсредство повредилось и начало тонуть. Вместе с лодкой ко дну пошел ее владелец. Несчастный уже не мог самостоятельно добраться до берега.

Рыбака на тонущей лодке заметили работники Азовского поисково-спасательного подразделения. Они сразу же отправились на помощь человеку.



– Спасатели доставили рыбака и лодку на берег. Мужчина не пострадал и отказался от медицинской помощи, – рассказали в департаменте.