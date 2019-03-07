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В Ростовской области спасли тонущего рыбака

В Ростовской области спасли тонущего рыбака
В Азовском районе Ростовской области спасли тонущего рыбака. Происшествие случилось в реке Дон 9 марта около 14 часов. Об инциденте сообщили в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС в Ростовской области.

По предварительным данным, 34-летний мужчина рыбачил на резиновой лодке в 200 метрах от берега. В какой-то момент плавсредство повредилось и начало тонуть. Вместе с лодкой ко дну пошел ее владелец. Несчастный уже не мог самостоятельно добраться до берега.
Рыбака на тонущей лодке заметили работники Азовского поисково-спасательного подразделения. Они сразу же отправились на помощь человеку.

– Спасатели доставили рыбака и лодку на берег. Мужчина не пострадал и отказался от медицинской помощи, – рассказали в департаменте.

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