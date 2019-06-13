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В Ростове спасли тонущего в реке 29-летнего парня

В Ростове спасли тонущего в реке 29-летнего парня
В Ростове-на-Дону из воды вытащили тонущего 29-летнего парня. Об этом сообщили в Ростовском поисково-спасательном подразделении 16 июня.

Около 13:00 двое сотрудников службы патрулировали территорию вблизи реки Дон. В какой-то момент они услышали крик – кто-то звал на помощь. Осмотревшись по сторонам, они заметили в районе Александровского водозабора мужчину, который из последних сил держался за навигационный знак, обозначающий границу фарватера.

- Выяснилось, что у пловца свело ногу и плыть дальше он просто не мог. Спасатели Алексей Мартыщенко и Андрей Полонников доставили пострадавшего на берег, - рассказала специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.

После этого, убедившись, что молодому человеку больше ничего не угрожает, спасатели ушли.

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