В Ростове на Главном автовокзале молодой человек подрался с продавцом

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В Ростове на Главном автовокзале молодой парень подрался с продавщицей. Об этом Donday рассказали очевидцы.Днем 12 мая в магазин вошли двое парней. Их поведение сразу насторожило персонал. Парни направились в глубь торгового зала, но неожиданно развернулись и поспешили к выходу.Продавщица окликнула их. Как сообщил очевидец, один из них пытался украсть товар. Сотрудники магазина быстро отреагировали: девушка закрыла дверь, а администратор вызвала полицию.Молодой человек тут же потерял самообладание, начал сопротивляться, угрожая и толкая продавщицу. Завязалась драка.К счастью, на помощь пришли патрульные автовокзала. Они оперативно вмешались и вывели нарушителей.