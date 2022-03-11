Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове-на-Дону столкнулись две иномарки

В Ростове-на-Дону столкнулись две иномарки
В Ростове-на-Дону столкнулись две иномарки. Авария случилась 12 марта около 18:00.

По предварительной информации, за рулем автомобиля марки «БМВ» находился 23-летний водитель. Он выезжал со второстепенной дороги на главную в районе дома №232/90 на проспекте 40-летия Победы. Он не уступил 27-летнему парню, который управлял «Хендай Солярис» и двигался в сторону улицы Сарьяна и произошло столкновение.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадал водитель «Хендай Солярис». Он получил несколько травм и был доставлен в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.