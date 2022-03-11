Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону столкнулись две иномарки. Авария случилась 12 марта около 18:00.По предварительной информации, за рулем автомобиля марки «БМВ» находился 23-летний водитель. Он выезжал со второстепенной дороги на главную в районе дома №232/90 на проспекте 40-летия Победы. Он не уступил 27-летнему парню, который управлял «Хендай Солярис» и двигался в сторону улицы Сарьяна и произошло столкновение.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадал водитель «Хендай Солярис». Он получил несколько травм и был доставлен в медучреждение.