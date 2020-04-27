В центре Ростова легковушка после ДТП врезалась в здание

В Ростове-на-Дону произошло ДТП, в результате которого машина врезалась в здание. Авария случилась около 14 часов 29 апреля на пересечении улицы Социалистической и переулка Газетного.Предварительно, 30-летний водитель «Лада Гранта» на перекрёстке не уступил дорогу 29-летнему парню на «Хёндай Солярис». В результате машины столкнулись. От удара «Солярис» отбросило на тротуар, и иномарка врезалась в стену дома. Как сообщили очевидцы, машина перекрыла колодец, в котором находился рабочий. Чтобы помочь ему выбраться, прохожие приподнимали машину.В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате аварии никто не пострадал.