В Ростове столкнулись две иномарки: пострадал 25-летний парень



В Ростове столкнулись две иномарки. ДТП произошло 1 февраля около 22.30 на улице Лелюшенко.



В районе дома № 1Б 25-летний парень на «Дачии Сандеро» не уступил дорогу 39-летнему водителю «Хендай Солярис». В результате машины столкнулись.



- В аварии травмы получил водитель «Дачии», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Его госпитализировали врачи.



На месте ДТП работали полицейские. Сейчас выясняются все детали случившегося.