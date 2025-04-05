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В Ростове-на-Дону произошла крупная потасовка в самом центре города ночью 4 апреля.По словам горожан, на улице Максима Горького четверо неизвестных мужчин стали проявлять агрессию по отношению к другому местному жителю. Последний не выдержал провокаций и решил защититься. Ростовчанин атаковал троих нападавших. Одного из них он оттолкнул на тротуар, а двум другим нанес удары кулаком в область головы.Согласно информации, предоставленной в областном управлении МВД, участники конфликта не нуждались в медицинской помощи.- В данный момент проводятся необходимые действия для выяснения личностей участников и обстоятельств данного происшествия, - заявили представители правоохранительных органов.