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Крупная драка с пострадавшими произошла в парке Горького в Ростове

Крупная драка с пострадавшими произошла в парке Горького в Ростове
Крупная драка с пострадавшими произошла в парке Горького в Ростове. Инцидент случился в ночь на 12 апреля.

По словам очевидцев, в парке сидели несколько десятков мужчин. В какой-то момент между ними возник конфликт. Один из парней набросился на нескольких человек и стал бить их кулаками. Присутствующие также присоединились к драке. Прохожий вызвал полицию.

Как сообщает ГУ МВД по Ростовской области, когда полицейские приехали, молодые люди уже покинули место происшествия. Позже выяснилось, что у обоих были синяки, и они обратились за медицинской помощью.

Причины инцидента выясняются.
Фото: соцсети
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