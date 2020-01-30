В Ростове-на-Дону продолжаются поиски пропавшей без вести 31-летней женщины



В Ростове уже около пяти месяцев разыскивают пропавшую без вести 31-летнюю женщину. В поисках Елены Фёдоровой участвуют полицейские и волонтёры.



Дончанка пропала 13 сентября в Пролетарском районе города. Она вышла из дома и до сих пор не вернулась обратно. Куда она направилась и почему не выходит на связь, никому не известно.



Рост Елены Фёдоровой — 165-170 сантиметров, телосложение худощавое. У неё каштановые волосы до плеч (могут быть с красным отливом) и серо-голубые глаза.



Если вы знаете, где может находиться пропавшая, позвоните по номерам: 8 (863) 249-47-02, 8 (863) 253-68-00, 8-800-700-54-52, 112 или 02.