Полгода в Таганроге разыскивают пропавшую без вести женщину



В Таганроге в течение полугода разыскивают пропавшую без вести 44-летнюю женщину. Елена Сальникова пропала 11 февраля 2019 года. Она вышла из дома и отправилась в неизвестном направлении. С тех пор её никто не видел.



В поисках участвуют полицейские. Правоохранители разослали по Сети ориентировку. Рост Елены - около 175 сантиметров. У неё худощавое телосложение, прямые рыжие волосы, серые глаза. Из особых примет: женщина сутулится, у неё есть родинка на кончике носа.



В день, когда пропала, она была одета в спортивные чёрные брюки, серую толстовку с капюшоном, на ногах — босоножки.



Любую информацию о местонахождении Елены Сальниковой просят сообщать по телефонам: 8 (863) 463-23-95, 8 (863) 463-22-45 или 02.