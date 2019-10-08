Пропавшую 48-летнюю женщину разыскивают в Ростове



В Ростове разыскивают пропавшую без вести женщину. Ориентировку на поиск 48-летней Елены Ильиной разослали 10 октября.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, она пропала 31 августа. Женщина вышла из дома, расположенного в Первомайском районе, и не вернулась обратно. Спустя полтора месяца её местонахождение так и не удалось установить. В поисках Елены участвуют полицейские и поисковики отряда «Лиза Алерт Юг».



У пропавшей худощавое телосложение, рост - 175-180 сантиметров, прямые волосы до плеч и голубые глаза.



Уходя из дома, она была одета в зелёное платье с разводами, на ногах - белые мокасины. При себе имела тёмно-коричневую сумку и документы на своё имя.



Если вы знаете, где может находиться Елена Ильина, позвоните по номерам: 8 (863) 249-25-20, 8 (863) 254-28-11, 8-999-471-35-42, 8-800-700-54-52, 112 или 02.