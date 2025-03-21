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В Ростове обрушилась подпорная стена на Красноармейской

В Ростове обрушилась подпорная стена на Красноармейской
В Ростове-на-Дону на Красноармейской улице днем 21 марта обрушилась подпорная стена. Инцидент вызвал панику среди местных жителей. Они оперативно сообщили о происшествии в соцсетях.

Свидетели сообщили, что стена уже давно была в аварийном состоянии. Под весом веток она не смогла выдержать и рухнула. Место инцидента было огорожено сигнальной лентой.

К счастью, в момент инцидента поблизости никого не было, поэтому удалось избежать пострадавших.
Фото: соцсети
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