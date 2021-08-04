Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове на Северном иномарка протаранила забор

В Ростове на Северном иномарка протаранила забор
В Ростове иномарка на скорости врезалась в забор. Происшествие случилось на Северном. Об этом 6 августа в соцсетях рассказали очевидцы.

По их словам, компания молодых людей на черном «Хендай Солярис» ехала по бульвару Комарова. В районе дома № 4 машина врезалась в строительный металлопрофильный забор. Ограждение погнулось и повалилось в сторону. Момента аварии никто не видел. Некоторые предполагают, что авто влетело в столб, а тот уже упал на забор.

У машины в результате ДТП смят бампер. Утром иномарку забрал эвакуатор. Как уточнили в УГИБДД по Ростовской области, авария обошлась без пострадавших.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.