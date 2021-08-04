В Ростове на Северном иномарка протаранила забор

В Ростове иномарка на скорости врезалась в забор. Происшествие случилось на Северном. Об этом 6 августа в соцсетях рассказали очевидцы.По их словам, компания молодых людей на черном «Хендай Солярис» ехала по бульвару Комарова. В районе дома № 4 машина врезалась в строительный металлопрофильный забор. Ограждение погнулось и повалилось в сторону. Момента аварии никто не видел. Некоторые предполагают, что авто влетело в столб, а тот уже упал на забор.У машины в результате ДТП смят бампер. Утром иномарку забрал эвакуатор. Как уточнили в УГИБДД по Ростовской области, авария обошлась без пострадавших.