В Ростове-на-Дону мужчина на иномарке снес металлическое ограждение

Автомобилист на иномарке снес металлическое ограждение в Ростове-на-Дону. Авария случилась 5 июля около 8:30 на улице Немировича-Данченко.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, «Хендай Каунти» под управлением 53-летнего водителя ехал неподалеку от дома № 78. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Барьер от удара снесло в сторону.- В легковушке находились четыре пассажира, - добавили в ведомстве. – К счастью, в результате происшествия пострадавших не было.