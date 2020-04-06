В Ростове-на-Дону девушка погибла, выпав из окна на седьмом этаже

Жительница Ростова-на-Дону погибла, выпав из окна. Происшествие случилось 4 апреля на улице Таганрогской.По данным собственного источника Rostov.ru, 30-летняя Мария Б. находилась в своей квартире на седьмом этаже дома на улице Таганрогской вместе с приятелем.В какой-то момент девушка оказалась возле окна и в следующую минуту выпала из него. От полученных травм Мария скончалась на месте. О происшествии в полицию сообщил друг погибшей.Известно, что у ростовчанки остался сын-подросток. По факту происшествия проводится проверка.