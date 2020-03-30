В центре Ростова-на-Дону девушка разбилась насмерть, выпав из окна



Фото для иллюстрации: ural-meridian.ru



В Ростове-на-Дону местная жительница выпала из окна. Трагическое происшествие случилось 31 марта на улице Максима Горького.



По данным собственного источника Rostov.ru, 26-летняя девушка находилась в квартире на четвёртом этаже дома № 106. Она выпивала в компании знакомых. Будучи пьяной, ростовчанка оказалась на балконе. В следующий миг она выпала из окна. От полученных травм девушка скончалась. На месте работали медики и сотрудники правоохранительных органов.