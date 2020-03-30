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В центре Ростова-на-Дону девушка разбилась насмерть, выпав из окна

В центре Ростова-на-Дону девушка разбилась насмерть, выпав из окна
Фото для иллюстрации: ural-meridian.ru

В Ростове-на-Дону местная жительница выпала из окна. Трагическое происшествие случилось 31 марта на улице Максима Горького.

По данным собственного источника Rostov.ru, 26-летняя девушка находилась в квартире на четвёртом этаже дома № 106. Она выпивала в компании знакомых. Будучи пьяной, ростовчанка оказалась на балконе. В следующий миг она выпала из окна. От полученных травм девушка скончалась. На месте работали медики и сотрудники правоохранительных органов.

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