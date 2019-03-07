В Ростове девушка разбилась насмерть, выпав из окна



В Ростове-на-Дону девушка разбилась насмерть, выпав из окна. Происшествие случилось на улице Драгунской 9 марта около полуночи.



По предварительным данным, 29-летняя ростовчанка находилась дома, в квартире на десятом этаже. По неизвестной причине она выпала из окна.



– Обнаружена женщина с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. В настоящее время проводится проверка, – рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.