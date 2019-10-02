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На Западном в Ростове женщина погибла, выпав из окна многоэтажки

В Ростове-на-Дону из окна жилого дома выпала женщина. Инцидент произошёл утром 4 октября. Сообщается, что она упала из окна одной из многоэтажек на Коммунистическом проспекте.

Женщина скончалась мгновенно. Очевидцы трагедии вызвали на место бригаду скорой помощи. Медики констатировали смерть потерпевшей.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Личность погибшей устанавливается.

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