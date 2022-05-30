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В Ростове на детской площадке упала ветка

В Ростове на детской площадке упала ветка
В Ростове ветка дерева упала рядом с детской площадкой. О ЧП в районе Нахичевани очевидцы рассказали в социальных сетях.

Детская площадка расположена в районе дома № 103 на улице Рябышева. Рядом растут огромные старые деревья. По словам местных жителей, недавно на этой улице проверяли деревья на аварийность. Однако коммунальщики не посчитали нужным срезать ветки рядом с детской площадкой.

Почти весь май в городе бушевал сильный ветер, а МЧС объявляло штормовые предупреждения. Падения веток и деревьев от урагана в донской столице и регионе - не редкость. Эта ветка могла упасть на саму площадку, где играют дети. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.
Фото: соцсети.
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