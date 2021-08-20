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Во время дождя в роще на Шолохова упала огромная ветка

Во время дождя в роще на Шолохова упала огромная ветка

В Ростове в роще на проспекте Шолохова упала огромная ветка. Фотографию упавшего дерева прислала в редакцию местная жительница.

По словам девушки, ветка упала прямо на пешеходную дорожку. К счастью, во время ЧП рядом никого не оказалось, поэтому никто не пострадал. Скорее всего, ветка упала из-за сильного ветра и дождя.

Напомним, 21 августа на Ростовскую область надвигаются ураганный ветер, сильные осадки, грозы и град. Ростовчанам и жителям области не следует покидать дома без необходимости.

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