Во время дождя в роще на Шолохова упала огромная ветка

В Ростове в роще на проспекте Шолохова упала огромная ветка. Фотографию упавшего дерева прислала в редакцию местная жительница.По словам девушки, ветка упала прямо на пешеходную дорожку. К счастью, во время ЧП рядом никого не оказалось, поэтому никто не пострадал. Скорее всего, ветка упала из-за сильного ветра и дождя.Напомним, 21 августа на Ростовскую область надвигаются ураганный ветер, сильные осадки, грозы и град. Ростовчанам и жителям области не следует покидать дома без необходимости.