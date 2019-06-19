На припаркованную машину в Ростове упала крупная ветка



Огромная ветка упала на припаркованное авто в Ростове. Повреждённой оказалась машина, стоявшая возле жилого дома на улице Суворова. Инцидент произошёл около 23 часов 21 июня.



Как пишут очевидцы произошедшего, поначалу они услышали сильный грохот. Оказалось, что толстый сук рухнул на легковой автомобиль. К счастью, в это время на тротуаре не было прохожих. Ветвь полностью перегородила проход.



Напомним, недавно на пересечении улиц Тульской и Оганова тополь раздавил легковой автомобиль.

