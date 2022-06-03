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В Ростове на большой площади горел склад

В Ростове на большой площади горел склад

В Ростове-на-Дону произошел крупный пожар на складе. ЧП случилось утром 7 июня на территории промзоны на улице 2-й Луговой, 5а.

Клубы черного дыма люди видели даже с проспекта Стачки. На место вызвали пожарных. Когда спасатели приехали, им пришлось бороться с огнем на площади 150 квадратных метров. Что именно находилось внутри, пока не раскрывается.

- На месте работали 50 спасателей на 19 спецмашинах. Ликвидировать возгорание удалось спустя час, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: РостовРу
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